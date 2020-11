E Freideg war am Kontext vun der informatescher Faille beim Geheimdéngscht eng 3. Reunioun tëscht der parlamentarescher Kontrollkommissioun an dem Srel.

Adaptatiounen um Gesetz wären net onméiglech, dat sot d'Kommissiounspresidentin Martine Hansen e Freideg no enger 3. Reunioun vun der parlamentarescher Kontrollkommissioun vum Srel zur informatescher Faille beim Geheimdéngscht. Vun dëser hate mir Iech am Ufank vum Mount geschwat.

E Freideg hätt d'Kommissioun, wéi d'leschte Kéier versprach, Léisunge vum Problem op den Dësch geluecht kritt. An den nächste Reunioune géif een dann de Suivi dovunner maachen.

Am Reportage vun Ufank November goung et ëm eng 3 Säite laang Lëscht vun zirka 80 Mataarbechter vum Geheimdéngscht, déi e Staatsbeamten, dee bei de Srel wollt schaffe goen, erstelle konnt. Hien hat de Geheimdéngscht an d'Politik heiriwwer an d'Bild gesat, ma d'Reaktiounen dorop waren opgereegt-nervös, respektiv zimmlech inexistent.