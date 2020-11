Wéi d'Police schreift, war e Freideg den Owend nawell e presséierte Chauffer op der Nordstrooss ënnerwee.

Den Automobilist gouf géint 20.45 Auer am Tunnel Gousselerbierg geblëtzt, mat 141 Stonnekilometer amplaz den erlaabten 90.

E Freideg am fréien Owend gouf e Jugendlechen am Stater Park attackéiert. Géint 19.30 Auer gouf de Jugendleche vun engem Mann an en däischteren Eck gezunn. Do huet eng weider Persoun gewaart. D'Täter hunn dem Affer en Handy an eng Auer geklaut. Déi Onéierlech hu sech a Richtung Villa Louvigny duerch d'Bascht gemaach.