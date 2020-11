Op der Collectrice du sud tëscht Diddeleng a Keel ass e Sonndeg géint 21.45 Auer en Auto an de Gruef gaangen. Eng Persoun ass blesséiert ginn.

D'Pompjeeën aus dem Réiserbann a vu Beetebuerg waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Beetebuerg.

Géint 18.20 Auer waren am Rond-point Gluck Direktioun Rocade zwee Autoen anenee gerannt. Keen ass verwonnt ginn. D'Stater Pompjeeën, de Samu an d'Ambulanz goufen an den Asaz geruff.

Kuerz virun 18 Auer e Sonndeg den Owend gouf et dann nach e Feier op engem Balcon an der rue du dix octobre zu Bäreldeng. Hei ass kengem eppes geschitt. D'Pompjeeë vu Walfer an aus der Stad haten d'Feier séier am Grëff.