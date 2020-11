Wéi Meteolux mellt, kann tëscht 18 an 23 Auer am ganze Land Glëtz falen, respektiv de Reen riskéiert um Buedem ze fréieren.

Um Méindeg de Moie loungen d'Temperaturen tëscht -5 Grad um Findel a -10 Grad zu Breedelt. Am Laf vum Owend zitt eng Waarmfront vun engem Déif aus Norwegen iwwert d'Land. Dobäi besteet wéi gesot de Risk vu Glëtz uechter grouss Deeler vum Land. Do virdrun erreechen d'Temperaturen am Nomëtteg tëscht 0 a 4 Grad.

© Meteolux.lu

An der nächster Nuecht bleift de Risk vu Glatäis bestoen, éier et lues a lues méi waarm gëtt an et bei 0 bis 4 Grad wäert reenen.