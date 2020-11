Am Covid-Gesetz vun der leschter Woch si keng Preventiounsmesurë méi virgesinn, wat d'Caféen an d'Restaurante betrëfft, an och keng Geldstrofe méi.

Virun deem Hannergrond huet d'Verwaltungsgeriicht e Freiden engem Restaurateur Recht ginn an eng Geldstrof vu 4.000 € annuléiert, déi de Mann bezuele sollt, well am Oktober Clienten an engem vu senge Restauranten net gesiess a keng Mask u gehat hätten. De Riichter vum Tribunal administratif no feelt op Grond vum jéngsten Text d'Base légale fir sou eng Strof.