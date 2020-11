Am EU-Verglach steet Lëtzebuerg nom leschte Kompetitivitéitsbilan op der 4. Plaz, hannert Dänemark, Slowenien an Irland.

Obschonn en Deel vum Bilan, deen um Méindeg de Moien vum Wirtschaftsminister presentéiert gouf, sech op 2019 bezitt, wier et dem Franz Fayot no evident, datt de Rapport och dem Impakt vun der Coronakris op d'Economie Rechnung dréit an dorop ageet.

Dem Direkter vum Statec a vum Observatoire de la Competitivité, Serge Allegrezza no missten an Zukunft nieft der Kompetitivitéit och d'Indicateure vun der Vulnerabilitéit a Resilienz gekuckt ginn.

Link: De Kompetitivitéitsbilan 2020 als Download

De Franz Fayot huet annoncéiert, datt am Wirtschaftsministère eng nei Cellule geschafe gëtt mam Numm "Luxembourg Strategie", déi als neien Outil funktionéiere soll, fir eng Visioun an Entwécklung vun der Wirtschaftsstrategie op laang Siicht ze gestallten. Dem Franz Fayot no géif déi 4. Plaz fir Lëtzebuerg weisen, datt ee virun der sanitärer Kris eng gutt Ausgangspositioun hat, déi hien zouversiichtlech stëmme géif, datt ee gestäerkt aus der Kris erauskomme kann.

L'Observatoire de la compétitivité (ODC), une cellule de veille du ministère de l'Économie en charge de suivre la compétitivité du Luxembourg, a présenté le 30 novembre 2020 son Bilan compétitivité 2020 en présence du ministre de l'Économie, Franz Fayot.

La nouvelle édition du Bilan compétitivité de l'ODC présentée lors de la conférence de presse est intitulée «Vulnérabilités et résilience» et est marquée par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie du COVID-19. Le bilan évalue tout d'abord la position compétitive du Luxembourg avant la crise, mais dresse également un état de la situation actuelle en comparaison internationale et jette un regard sur les leçons à tirer de cette crise afin de poser les jalons pour le futur.

Le tableau de bord national du Bilan compétitivité est, comme tous les ans, un élément central pour l'évaluation de la compétitivité du Luxembourg. Dans le classement général, le Luxembourg se classe en 4e position dans l'Union européenne et fait partie du groupe de pays à «performance élevée». Il maintient ainsi sa position dans le classement général par rapport à l'an dernier. Au niveau des trois sous-catégories, le Luxembourg se classe 12e dans l'aspect économique, 2e dans l'aspect social et 6e dans l'aspect environnemental.

Dans cette nouvelle édition du Bilan compétitivité, l'ODC analyse également une série de benchmarks internationaux. De manière générale, les résultats du Luxembourg sont proches de ceux du tableau de bord national, notamment en ce qui concerne les classements de compétitivité établis par le Forum économique mondial (WEF) et l'International Institute for Management Development (IMD).

En cette année de crise, l'ODC met particulièrement en avant deux benchmarks en matière de vulnérabilité et de résilience. Le Pandemic Vulnerability Index atteste au Luxembourg d'une vulnérabilité structurelle relativement faible face à une pandémie et une marge de manœuvre budgétaire assez élevée permettant d'atténuer les effets d'une crise. Quant au Resilience Index, celui-ci juge que l'économie luxembourgeoise est assez bien outillée pour tenir bon en cas de chocs et qu'elle a la capacité de résister face à des perturbations potentiellement disruptives.

Plusieurs indicateurs, présentant les données les plus récentes disponibles à ce jour permettent d'effectuer une première évaluation de la situation actuelle, ainsi que l'impact de la pandémie au Luxembourg. Le 6 juillet 2020, un séminaire intitulé «Quelles leçons tirer de la crise économique COVID-19 au Luxembourg?» a été organisé par l'ODC dans le but de tirer les premières leçons de cette crise et d'optimiser le modèle économique avec ses implications sociales et environnementales. Un extrait des premiers constats ressortant de ces fructueux échanges est ainsi reporté dans cette édition du Bilan.

En complément de l'analyse de la compétitivité, le Bilan compétitivité 2020 inclut un regard sur les principaux indicateurs et objectifs nationaux du Luxembourg dans le cadre du Semestre européen.

Finalement, le Bilan donne un aperçu de différentes études réalisées par l'équipe de STATEC Research, notamment au sujet des conditions de vie des résidents pendant le confinement du premier semestre 2020. Une deuxième contribution se base sur les leçons à tirer de la crise économique et financière des années 2008 et suivantes en vue d'atténuer les effets psychologiques de la crise COVID-19. Une dernière étude se base sur la dernière vague de l'enquête Global Entrepreneurship Monitor (GEM) et met le focus sur les réponses et réactions des entrepreneurs luxembourgeois face à la crise COVID-19.

Le Bilan compétitivité 2020 peut être téléchargé sous le lien suivant : https://odc.gouvernement.lu/fr/publications.html.

Lors d'une conférence de presse en date du 30 novembre 2020, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a annoncé que l'organigramme du ministère de l'Économie sera complété par une cellule en charge de la réflexion prospective et du développement économique à long terme.

Dénommée «Luxembourg Stratégie», cette cellule comprendra l'Observatoire de la compétitivité qui aide depuis 2004 le gouvernement et les partenaires sociaux à définir les orientations et le contenu de politiques favorables et compatibles avec une compétitivité à long terme, tout en effectuant la veille et l'analyse de l'évolution de la position compétitive du Luxembourg. Dirigée par Serge Allegrezza, «Luxembourg Stratégie» assurera entre autres un suivi des mégatendances, ces forces mondiales soutenues et macro-économiques de développement ayant des répercussions sur l'ensemble de la société, l'économie, les entreprises et les individus.

La nouvelle cellule sera en charge de l'élaboration de stratégies à long terme pour le développement et la transition économiques intégrant les aspects sociaux et environnementaux. Dans cette fonction, «Luxembourg Stratégie» s'appuiera sur les stratégies élaborées par les différentes directions générales du ministère de l'Économie. Ces stratégies forment la base de la politique économique menée par le ministère. Il s'agit par exemple de la stratégie de diversification multisectorielle, de la stratégie d'innovation basée sur les données pour soutenir l'émergence d'une économie durable et de confiance et de la stratégie de promotion économique. En se concertant avec les acteurs de la vie civile et économique du pays, la cellule «Luxembourg Stratégie» analysera les interactions entre les différentes stratégies du ministère de l'Économie et leur cohérence par rapport aux mégatendances.

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a déclaré: «Aider les entreprises à surmonter la crise sanitaire et économique en cours constitue à l'heure actuelle et dans les mois à venir une priorité absolue. Mais il importe aussi de préparer activement l'ère post-COVID. En effet, nous devons tirer les leçons de la situation de crise et donner l'impulsion à une économie plus durable. Au sein du ministère de l'Économie, 'Luxembourg Stratégie' est notre outil pour accompagner, grâce à des travaux d'analyse stratégiques et de prospective, l'émergence d'une économie plus résiliente, durable et compétitive.»