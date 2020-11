Mëtt Dezember 2019 huet hie mat enger geklauter Kreditkaart op der Place de Strasbourg an der Stad Suen opgehuewen.

An deem Zesummenhang lancéiert d'Police en Zeienopruff. All d'Informatioune si fir d'Police ënnert der Nummer (+352) 244 57 1000 oder per Email police.portedusud@police.etat.lu.