Et gouf in extremis en Accord fonnt tëscht der Direktioun vu Guardian, dem OGBL an der Personaldelegatioun, heescht et am Communiqué vun der Gewerkschaft.

Bei Guardian gëtt elo awer keen entlooss an et kënnt net zu engem Streik, sou den OGBL. PDF: Pressecommuniqué D’Direktioun hätt elo acceptéiert fir 4 Méint keen z’entloossen. Fir déi 37 concernéiert Salariéen géing no enger Léisung gesicht ginn. Donieft wier garantéiert, datt keen iwwer 52 Joer entlooss gëtt an iwwert déi nächst 4 Méint gëtt et eng „incitiation financière“ fir déi di fräiwëlleg d’Firma verloossen. Am August hat Guardian nach Wëlles mat engem Sozialplang 200 Salariéen z’entloossen. Dem OGBL wier et gelongen aus dem Sozialplang ee „plan de maintien dans l’emploi“ ze maachen. Am Oktober hätt Guardian dunn awer nach versicht ee Sozialplang fir eng 40 Leit duerchzesetzen, mee och dat wier elo verhënnert ginn, felicitéiert sech d’Gewerkschaft. Links PDF: Pressecommuniqué