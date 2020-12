RTL lancéiert seng Streaming-Plattform mat alle Radio- an Tëleesemissiounen, Livestreams, Serien, exklusive Podcasts a Videoe fir Grouss a Kleng.

Ob Journal, Magazin, Kloertext, News vum Radio, Background, Afterwork oder soss Emissiounen a Reportagen, op RTLplay.lu fënnt een einfach, praktesch a séier op den éischte Bléck all d'Programmer vum Radio a vun der Tëlee erëm, sief et als Livestream oder als Replay.

Doriwwer eraus bitt RTL Play eng breetgefächert Offer vun exklusive Podcasten an 3 Sproochen un. De Sport-Talk "Drëtt Hallschent", d’Corona-Serie "Wellebriecher" oder de Kultur-Rendezvous "Podpurri" si just e puer Beispiller vun thematesche Podcasten am Lëtzebuerger Katalog um RTL Play, déi exklusiv fir d'Plattform produzéiert ginn.

Och Famillje mat klenge Kanner dierfe sech freeën. Si fannen op RTLplay.lu eng speziell Kids-Rubrik mat Kanner-News, witzegen Animatiounsserien op Lëtzebuergesch an dem Replay vun der Tëleesemissioun "KannaTiVi".

Wéi all international Streaming-Plattforme setzt och RTL Play an Zukunft verstäerkt op Serien. Fir de Lancement vum RTL Play ass et zum Beispill d'M6-Kultserie "Scènes de ménages" op franséisch oder nach verschidde Lëtzebuerger Tëleesserien aus de leschte Joren, déi een zu all Moment, iwwerall a sou dacks ee Loscht huet, kucke kann.

De Gros vum Contenu kann och ausserhalb vum Lëtzebuerger Territoire gekuckt ginn.

RTL Play gëtt et och als iOS App fir iPhone, iPad an Apple CarPlay, als App op PostTV a geschwënn och als App op Google Play.