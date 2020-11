An zwou Wochen gëtt de Staatsbudget gestëmmt an d'Aarbechte vun der Chamber-Budgets- a Finanzkommissioun ginn an hir lescht Ligne droite.

Um Méindeg gouf den Avis vun der Zentralbank duerchgeholl:

PDF: De kompletten Avis vun der Zentralbank

Heiranner heescht et, datt d'Verloschter, déi dëst Joer duerch den Impakt vun der Corona-Pandemie entstinn, och déi nächst Joren net wäerte rattrapéiert ginn. D'Zentralbank geet dervun aus, datt d'Effekter bis op d'mannst d'Joer 2023 wäerten um Staatsbudget laaschten.

Den Experten vun der BCL no feelt et un enger ganzer Partie un chiffréierten Informatiounen, wéi zum Beispill den Impakt vun der Kuerzaarbecht op d'Staats-Recetten.

Och d'Ofschafe vun de Stock-Options, d'Besteiere vun Immobilien-Ressourcen an de FISen an d'Aféiere vun der "Prime participative" wieren net am Staatsbudget fir d'nächst Joer chiffréiert ginn. D'Zentralbank bedauert et an hirem Avis, datt de Budgets-Projet net d'Käschten an d'Recetten vun dësen Ännerungen a Reformen nennt - duerfir wier et och ganz schwiereg eng Analys vum Budget ze maachen.

Genee wéi d'Finanzkris 2018 wier och d'Corona-Joer 2020 e "grousse Choc" fir d'Staatsscholden, sou d'Zentralbank.

Déi aktuell disponibel Autorisatioune fir Emprunten ze maahen - dëst si ronn 7 Milliarden - géifen allemol net duergoen, fir d'Scholde bis d'Joer 2024 ze decken.

Wat déi weider Entwécklung vum PIB ugeet, geet d'BCL net vum defavorabelen Zenario aus an hofft op d'positiv Effekter vun engem Corona-Vaccin.

Den Decalage par contre tëscht dem PIB an dem nationalen Brutto-Akommes (RNB) géif méi grouss ginn, dat heescht also, datt de Bien-Être a Räichtum vun den Awunner net parallel zum PIB wiisst.

Dësen Donneschdeg kënnt d'Chamber-Budgets- a Finanzkommissioun iwwerdeem mam Statec an dem Finanzminister Gramegna beieneen, fir weider aktuell Previsioune geliwwert ze kréien, déi dem Staatsbudget 2021 zu Gronn leien.

Rapporter ass de gréngen Deputéierten François Benoy.