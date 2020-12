Wéinst der Pandemie ass just eng symbolesch Aktioun zu Dummeldeng, wou e Bam geplanzt gouf fir all d'Leit hei am Land, déi vum Virus betraff sinn...

... oder dru gestuerwe sinn. Eng éischte Kéier gi wéinst Corona um 1. Dezember keng gratis Kondomer verdeelt.

D'lescht Joer gouf et zu Lëtzebuerg 49 Nei-Infektioune mam HIV. Déi meescht dovunner bei engem hetero-sexuelle Kontakt.

Et gëtt geschat, datt eng 1'200 Mënsche mam Virus hei am Land liewen. Schätzungsweis wësse 15% näischt dovunner.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Non-action de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale du sida 2020

Communiqué par: Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire / ministère de la Santé / HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise « Chaque année, à l'occasion du 1er décembre, Journée mondiale du sida, nous redoublons d'effort et de créativité pour sensibiliser la population sur l'importance d'être solidaire avec les personnes vivant avec le VIH et sur l'existence de ce virus qui circule toujours, plus de 35 ans après son apparition », affirme d'emblée Sandy Kubaj, chargée de direction du service HIV Berodung.

Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise et le Comité de surveillance du sida organiseront le 1er décembre, au Parc de l'Europe à Dommeldange, une cérémonie symbolique et une non-action de distribution, la notion de non-action faisant allusion à l'impossibilité de procéder cette année à la distribution traditionnelle de préservatifs en raison de la pandémie de COVID-19. « Ce lieu a été choisi car un arbre commémoratif y a été planté par la Ville de Luxembourg en 2016 en hommage aux personnes décédées du sida et en soutien aux personnes vivant avec le VIH au Luxembourg. Initialement sous le patronage de PATICKA asbl, cet arbre sera remis symboliquement au service de la HIV Berodung qui a bien voulu lui accorder son patronage à la suite de la dissolution de PATICKA», poursuit-elle.

Cette cérémonie sera notamment marquée par la tenue d'une minute de silence en hommage aux personnes décédées du sida.

-Lancement de la campagne « Les gestes barrières, même sous la ceinture ! »

« Cette année, dans le contexte de pandémie que nous traversons, c'est la première fois que la traditionnelle distribution de préservatifs à différents endroits du pays n'aura pas lieu le 1er décembre », explique Sandy Kubaj. « Nous lancerons d'autres actions à l'occasion de cette journée mondiale car la prévention et la solidarité sont plus que jamais des enjeux majeurs dans la réponse au VIH». C'est dans ce contexte que le service HIV lance, en collaboration avec le Comité de surveillance du sida et le ministère de la Santé, la campagne de sensibilisation « Appliquons les bons gestes, même sous la ceinture ! » pour la Journée mondiale du sida. La COVID-19 n'a pas éliminé le VIH et le VIH existe toujours et continue de se transmettre, principalement lors de relations sexuelles non protégées. « Si le préservatif reste le premier moyen de protection face au VIH et autres infections sexuellement transmissibles, le dépistage du VIH est le seul moyen de savoir si on est infecté. Le dépistage est le seul moyen d'accéder aux traitements permettant d'atteindre une charge virale indétectable et de ce fait, protéger sa propre santé et éviter de transmettre le VIH par rapport sexuel. C'est un acte solidaire », rappelle la ministre de la Santé Paulette Lenert.

-Exposition virtuelle « Art on Condoms » : créativité et sensibilisation

En raison de la pandémie de COVID-19, l'exposition « Art On Condoms » se présentera cette année sous forme virtuelle. Le service HIV Berodung invite dès lors le public à visiter l'exposition sur la page Facebook Dimps-Project.

L'objectif du concours Art on Condoms est de réaliser un layout de pochettes de préservatif sur le thème de la campagne « sécher ënnerwee ». Cette campagne a été initiée en 2018 avec pour objectif de rendre les gestes de prévention du VIH aussi automatiques que les gestes du quotidien, comme mettre la ceinture quand on s'installe en voiture ou un casque lorsque l'on fait du vélo ! Les meilleurs projets seront utilisés comme emballage de préservatifs et distribués dans les actions de prévention du service.

Le Luxembourg, modèle européen et mondial

-Luxembourg cité comme exemple par l'Observatoire Européen des drogues

Le rapport d'activité 2019 du Comité de surveillance du sida, dont les chiffres ont été présentés ce 16 novembre, montre que la flambée épidémique chez les usagers de drogue que le Luxembourg a connu entre 2015 et 2017, est belle et bien stoppée depuis 2018 : seuls 3 cas d'infections VIH ont été recensés par usage de drogue dans les nouvelles inclusions au SNMI en 2019, et il s'agissait d'infections antérieures à 2019. Grâce à des projets communautaires plus adaptés, un grand effort a été consenti sur les sites de traitement des drogues pour augmenter les couvertures de dépistage, les moyens de prévention et de réduction des risques ainsi que l'accès à des traitements antirétroviraux pour cette population vulnérable et précarisée. Le Luxembourg est ainsi le seul État Membre à atteindre les cibles de l'OMS concernant les échanges de seringues (au moins 200 seringues stériles disponibles par usager de drogue) et, concernant la couverture de substitution aux opioïdes (au moins 40% des utilisateurs d'opioïdes à haut risque reçoivent un traitement de substitution). L'Observatoire Européen des drogues a d'ailleurs sélectionné le modèle de soins communautaires luxembourgeois comme un exemple des meilleurs pratiques en Europe en 2019.

-La Ville de Luxembourg rejoint les « Fast track cities »

Fin novembre 2020, la Ville de Luxembourg a rejoint l'initiative « Fast Track Cities , notamment grâce aux activités ciblant les usagers de drogue réalisées à l'Abrigado-CNDS. Les « Fast track Cities » sont des villes qui s'engagent à mettre en place des actions pour répondre aux objectifs 90-90-90 de l'ONUSIDA, à savoir, 90% des personnes vivant avec le VIH sont dépistées, 90% des personnes dépistées sont sous traitement antirétroviral et 90% de ces personnes ont atteint une charge virale indétectable.

-Coopération luxembourgeoise : Accès aux soins et traitements de santé pour tous

La Coopération luxembourgeoise s'engage depuis de nombreuses années dans la lutte contre le VIH avec un accent particulier sur les populations vulnérables, y compris les femmes et les jeunes filles. À travers un soutien flexible aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Luxembourg concentre ses efforts majoritairement sur l'Afrique de l'Ouest, une région qui est fortement touchée par l'épidémie. C'est en collaboration avec l'ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, que la Coopération luxembourgeoise soutient les principes clés des droits humains et de l'égalité du genre sur le terrain. Cette année, la Coopération luxembourgeoise soutient les programmes de l'ONUSIDA à hauteur de 4.6000.000 EUR et s'est engagée auprès du Fonds mondial à hauteur de 9 millions EUR pour la période 2020-2022. À travers l'ONUSIDA, la Coopération luxembourgeoise soutient depuis 2018 le Plan d'Accélération en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un des objectifs de ce programme régional est de renforcer l'implication des organisations de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi des plans de rattrapage nationaux afin de tripler le nombre de personnes ayant accès aux diagnostic et aux traitements du VIH. Le programme se concentre sur huit pays prioritaires dans la région: le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Pour la ministre de la Santé Paulette Lenert et le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire Franz Fayot, il est d'autant plus important, en temps de crise sanitaire, d'assurer l'accès aux soins et aux traitements de santé pour tous et de ne pas perdre les fruits de nos efforts conjoints.