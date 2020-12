Eng Tracing App fir de Covid-19 géing vun enger Majoritéit vun de Leit hei am Land acceptéiert ginn, sou de Statec en Dënschdeg.

Aus der Resultater vun enger Ëmfro vun „Appreciate“ geet ervir, dat 38% vun de Befroten eng App op hirem Handy sécher géingen installéieren a 34% warscheinlech dat géinge maachen. Just 11% si ferm dogéint.

A Groussbritannien an a Frankräich si bal d’Hallschent vun de Leit fir eng Tracing App. A Groussbritannie soll awer just een Drëttel vun de Leit dat och gemaach hunn an a Frankräich just 5 %.

Hei weider Infoen iwwert d'Ëmfro um offizielle Site vum Statec!