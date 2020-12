Vum 30. November bis 5. Dezember gëtt op der Place de l'Europe d'Sécherheetsmaterial iwwerpréift, wat bei eventuellen Onrouen an den Asaz kéim.

Dofir goufe Ofspärgitter an och soss Barrikaden opgeriicht. Eng änlech Übung gouf et schonn 2015 op der selwechter Plaz.

Wéinst den Op- an Ofbauaarbechten, bleift den Accès op d'Place de l'Europe limitéiert. D'Déifgarage bleiwen awer zougänglech.

Mat gréisseren Auswierkungen op den ëffentleche Verkéiert ass net ze rechnen, esou d'Police an hirem Bulletin.

Vun der Plaz war et d'Informatioun vun der Firma, déi d'Barrikaden opgeriicht huet, dass een deen Exercice all 5 Joer mécht, dat och zu Bréissel an zu Stroossbuerg, do wou grouss europäesch Sommeten organiséiert ginn. Et hätt een 2 Deeg Zäit fir alles opzeriichten, an nees 2 Deeg fir et ofzeriichten.