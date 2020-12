Dës Temperaturen hunn dann dofir gesuergt, datt sech d'Drauwen an de de Wanterkär optimal entwéckelt hunn.

De 15. September gouf zu Steesel eng Temperatur vu 35,2 Grad gemooss, hat déi héchsten Temperatur fir de Mount September ass, déi jee zu Lëtzebuerg opgezeechent gouf. E weidere Rekord gouf et fir de Mount November, wou den 2. vum Mount zu Rëmerschen 21,8 Grad gemooss goufen. Den Hierscht war mat engem Plus vun 1,3 Grad Celsius dee fënneftwäermsten Hierscht zanter datt d'meteorologesch Daten erfaasst ginn a war am ganze Land méi dréchen, wéi dës Méint an der Referenzperiod.

Rekordtemperaturen im September und November und sehr trockener November erlaubten optimale Traubenreifung und gute Entwicklung des Wintergetreides.

Zum Abschluss des meteorologischen Herbstes 2020 veröffentlicht der staatliche Wetterdienst der ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung seine Analyse des Wetters (September - November 2020) sowie der Konsequenzen für die Landwirtschaft und den Weinbau.



Im Anhang finden Sie die Pressemitteilung "ASTA Wetteranalyse Herbst 2020: Rekordtemperaturen im September und November und sehr trockener November erlaubten optimale Traubenreifung und gute Entwicklung der ausgesäten Wintergetreidebestände".

