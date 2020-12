Dofir huet d'ADR eng urgent parlamentaresch Fro un de Chamberpresident adresséiert. Déi Urgence ass och unerkannt ginn.

14 Froe stellt d’Oppositiounspartei am ganzen un d’Santésministesch, déi deels relativ wëssenschaftlech sinn. Et geet beispillsweis och ëm d‘Pertinenz vun de PCR-Tester, déi hei am Land an den Asaz kommen. D’ADR hannerfreet, wéi raisonnabel an ubruecht d’Mesurë waren, déi mam neie Covid-Gesetz ëmgesat goufen, an déi vun hinne jo net matgestëmmt gi sinn, well een de partielle Lockdown am Horesca-Secteur fir net gerechtfäerdegt ugesäit, genee wéi och eng Ausgangsspär.

D’Gesondheetsministesch huet elo 7 Deeg Zäit, fir ze äntweren.

PDF: Dréngend parlamentaresch Fro vun der ADR

PDF: Pressecommuniqué