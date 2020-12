Um Stater Geriicht gouf e Mëttwoch de Moien e Mann fräigesprach, deen ënner anerem wéinst Opruff zum Haass de Prozess gemaach kritt hat.

Et gouf him virgehäit, Ufank Mäerz op Facebook ënner anerem homophob Aussoe géintiwwer der Regierung gemaach an där hir Memberen zum Selbstmord opgeruff ze hunn. Nieft Opruff zum Haass hat de Mann och Gewalt vis-à-vis vun engem Grupp vu Leit an der sexueller Orientéierung vu Verschiddenen dovu reprochéiert kritt.