Ënnert anerem verlaangt d'Federatioun, datt d'Fixkäschte vun der Regierung iwwerholl ginn an d'Gültegkeet vun de 50€-Bonge verlängert gëtt.

Zënter enger knapper Woch ass Lëtzebuerg am partielle Lockdown, ënner anerem den Horesca-Beräich huet missten zouspären. De Weekend war den Ierger plazeweis grouss, wéinst iwwerfëllte Geschäfter, matten an dëser restriktiver Zäit. Och den Horesca-Vetrieder stéisst de Black Friday sauer op. Déi zoustänneg Federatioun fillt sech am Stach gelooss, schwätzt vun héije Käschten a staatlecher Ënnerstëtzung déi net duer géing. D'Horesca schreift den zoustännege Regierungsmemberen a stellt kloer Fuerderungen.

Revendicatioune vum Horesca / Reportage Pit Everling

De Weekend hätt jidderee gutt Affäre gemaach, ausser den Horesca-Secteur, do bloufen d'Still eidel, wéinst enger forcéierter Fermeture.

D'Federatioun vun den Hoteller, Restauranten a Caféen weist sech an engem Communiqué enttäuscht a verlaangt eng besser Behandlung.

PDF: Schreiwes vun der Horesca

Amplaz d'Betriber aus deem Secteur ze ënnerstëtze missten dës elo sozial Laaschten an Arriérés vun der TVA bezuelen. Recetten hätt ee keng, dofir awer Fraisen. Fir d'Horesca ass déi Situatioun net hin ze huelen an et wier d'Chronik vum annoncéierten Dout fir vill Entreprisen.



De Secteur hätt missten zoumaachen, trotz groussen Investissementer an Hygiènes-Konzepter, woubäi gewosst wier, datt et NET am Horesca-Beräich wier, wou de Virus sech staark géing verbreeden .



D'Federatioun verlaangt eng ganz Rei konkret Mesuren:

- Déi fix Käschte sollte wärend der Fermeture vum Staat iwwerholl ginn.

- D'Validitéit vun de 50€ Bonge misst ëm e Joer verlängert ginn.

- Bei Steieren a soziale Laaschte misste Moratoiren en Place gesat ginn, sou eng weider Revendicatioun.

- Och fir Apprentië misst eng Léisung mat Chômage partiel fonnt ginn.

- Fir d'Joer 2021 verlaangt d'Horesca, datt ee fir all Produiten an Zerwisser op en Taux vun 3% TVA zeréck kënnt.



Wéi gesot, kréien déi zoustännege Ministeren dëser Deeg Post, wou dës Revendicatiounen an aller Däitlechkeet formuléiert ginn.