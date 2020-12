Déi soll hir europäesch Geschäfter am Beräich Private Banking, Investment a Verméigensverwaltung stäerken.

Dat huet Luxembourg for Finance de Mëttwoch de Moie gemellt. Goldman Sachs huet déi lescht Jore seng Aktivitéiten op der Lëtzebuerger Finanzplaz ausgebaut.

Goldman Sachs huet elo zu Lëtzebuerg eng Bank, eng Gesellschaft an der Gestioun vu Fongen an eng Rëtsch Fongen an Investmentgesellschaften.

