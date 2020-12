Zu där Strof gouf am e Mëttwoch am Nomëtten um Stater Geriicht e Mann verurteelt, dee sech wéinst ënner anerem Viol ze veräntweren hat.

6 Joer Prisong mat Sursis gouf et fir den Ugekloten. Donieft muss hien dem Affer 5.000 Euro Schuedenersatz bezuelen. Hie krut virgehäit, am Oktober 2018 zu Näerzeng e Meedche vun du 14 Joer vergewaltegt ze hunn. Speziell un dëser Affär war, dass de Mann en intellektuellen Handicap huet. Et gouf dann och eng Verännerung vum Urteelsverméigen zréckbehalen.