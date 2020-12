D'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch diskutéieren iwwert de partielle Lockdown.

Am 6. Episod vum Podcast läit de Schwéierpunkt bei de Feierdeeg. Op engem spezielle Site vum Max Planck Institut ka jiddereen ausrechnen, wéi héich de Risiko ass jee nodeems wéi vill Leit länger zesummen an engem Zëmmer sinn.

D'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch kucken awer och, op ee schonn éischt Effeten no den neie Mesurë feststelle kann an hunn een Tipp, wéi een dëst Joer de Kleesche feiere kann.

Link: pierre.weimerskirch.net

Link: risk calculator

Link: google mobility

All d'Episoden am Iwwerbléck

Podcast Wellebriecher vum 2.12.20

Podcast Wellebriecher vum 25.11.20

Podcast Wellebriecher vum 18.11.20

Podcast Wellebriecher vum 11.11.20

Podcast Wellebriecher vum 4.11.20

Podcast Wellebriecher vum 28.10.20

Den neie Podcast "Wellebriecher" elo all Woch vun e Mëttwoch un op RTL.lu, Spotify an iTunes.