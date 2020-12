Wéi all Mëttwoch huet d'Santé hire Bilan vun der leschter Woch vun der Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg publizéiert.

An der Woch vum 16. bis de 22. November ass d'Zuel vun de Persounen, déi positiv op de Coronavirus getest goufen, liicht erofgaangen. D'Zuel bleift awer weider op engem héijen Niveau mat 3.851 Fäll am Verglach zu 4.013 déi Woch virdrun, sou d'Santé.

PDF: Rapport vun der Santé

D'Zuel beim Retraçage vun de Kontakter ass iwwerdeems eropgaangen a läit elo bei 15.072, e Plus vun 69%. Dat sécher doru läit, dass d'Ekipp vum Contact Tracing verstäerkt gouf.

D'Altersmoyenne bei de positiv geteste Persounen ass weider erofgaangen vu 40,6 op 39,8 Joer.

Am Ganze goufen an der Woch vum 16. bis den 22. November 69.076 PCR-Tester gemaach, déi Woch virdru waren et der 67.734. D'Zuel vu Leit, déi nees gesond sinn, ass vu 17.685 op 22.004 geklommen. 37 Mënsche sinn um oder am Zesummenhang mam Coronavirus gestuerwen, 2 manner wéi déi Woch virdrun. D'Altersmoyenne vun den Doudesaffer läit bei 83 Joer.

Bei den Hospitalisatioune waren vum 16. bis den 22. November 186 Leit an de Soins normaux, 45 op enger Intensivstatioun. Déi Woch virdru waren et 170, respektiv 42.

De Reproduktiounstaux ass vun 0,97 op 1,00 eropgaangen an de Positivitéitstaux bei den duerchgefouerten Tester ass vu 5,53% op 5,92% geklommen.

Den Inzidenz-Wäert läit op 7 Deeg gekuckt bei 615 op 100.000 Awunner, respektiv 1,256 Fäll op 14 Deeg. De 16. November louch den Inzidenz-Wäert bei 641 op 100.000 Awunner op 7 Deeg gekuckt.

Als Rappell, de Referenzwäert vum RKI zum Beispill läit bei 50.

Eng Hausse vun de Fäll gëtt et bei den Alterstranchë 0-14 an 75+ Joer. Bei deenen aneren Alterstranchë gëtt et eng liicht Tendenz no ënnen. Am stäerkste betraff sinn d'Leit vu 75+ Joer, virun der Alterstranche vun 15-29 Joer. Bei den 60-74 geet den Inzidenz-Wäert zanter 3 Wochen kontinuéierlech erof a gehéiert elo zu där Altersgrupp, déi am mannste betraff ass.

Quarantän an Isolement

An der Woch vum 16. op den 22. November waren 8.057 Persounen an Isolement (-8% am Verglach zu der Woch virdrun) an 9.820 waren a Quarantän (-10%).

Kontaminatiounen

De Kontaminatiounstaux bleift héich bei 40%. D'Santé betount awer, datt d'Source net eendeiteg zouzeuerdnen.

Den duerchgefouerten Analysen vun 2 Deeg no (+6. an 17.11) bei 1.323 Fäll weist, datt d'Famill nach ëmmer déi gréissten Infektiounsquell duerstellt (34,2%)

Ofwaasser

Op 13 Kläranlage gëtt d'Ofwaasser weiderhin op de Coronavirus ënnersicht: d'Kontaminatioun ass änlech wéi an den 2 Woche virdrun. Den Niveau vun der Kontaminatioun bleift domadder weiderhin op engem héijen Niveau, ma fir déi zweet Woch hannerteneen géif een eng liicht Tendenz no ënne feststellen.

Schreiwes vun der Santé