Wéi heefeg ass de Rassismus zu Lëtzebuerg a wat kann een dogéint maachen?

D'Black Lives Matter-Beweegung zu Lëtzebuerg kritt politesch Suitten - an engem Joer wëll de Familljeministère eng Etüd iwwert de Rassismus am Land presentéieren. Déi soll vum Fuerschungsinstitut LISER a vum Fuerschungs- a Formatiounszenter CEFIS ausgeschafft ginn. D'Deputéiert an der zoustänneger Chamberkommissioun kruten éischt Detailer. Nodeems am Juni eng 1.500 Mënschen hei am Land géint de Rassismus op d'Strooss gaange sinn, gouf d'Thema och notamment vun der CSV an de Piraten an d'Chamber bruecht, eng Motioun vum DP-Deputéierte Max Hahn, fir eng Etüd ze froen, gouf eestëmmeg ugeholl. D'Pirate begréissen, datt dat elo och ëmgesat gëtt, seet den Deputéierte Marc Goergen, mee:

"Et muss een awer och mol eng Kéier éierlech sinn a soen, dass et am Alldag Rassismus gëtt. A wa mer nees e Joer elo waarden oder waarden, bis d'Etüde fäerdeg sinn a sou weider ass deene Leit jo awer net gehollef. Mir Piraten hate jo déi Heure d'actualité ugefrot, fir konkret eppes z'erreechen, no deenen Diskussioune vu "Black Lives Matter" an déi Leit hu jo awer am Alldag mam Rassismus ze kämpfen. Et misst een elo scho vill méi séier ufänken."

Den DP-President vun der Chamber-Familljekommissioun Max Hahn kann déi Kritik net novollzéien.

"Ech menge jo, dass déi Etüd, an dofir ass déi jo ganz breet an der Chamber gedroe ginn, dass déi eis et mol erlaabt, fir Objektivitéit an d'Diskussioun vum Rassismus eranzekréien an dat wäert en Dokument sinn, dat der Politik déi nächst Joren, vläicht souguer déi nächst Joerzéngten op d'mannst als Basis dénge wäert, fir Efforten ze maachen, fir de Rassismus hei zu Lëtzebuerg wäitméiglechst z'eliminéieren."

An der Etüd selwer sollen och Recommandatiounen un d'Politik formuléiert ginn, esou de Max Hahn. D'CSV ass zefridde mat der Approche vun der Etüd, sou de Paul Galles.

"Et gëtt och nogefrot, ob individuell Rassismus erlieft ginn ass oder ob strukturell Rassismus erlieft ginn ass, zum Beispill an der Schoul, bei der Sich no engem Logement, oder wann ee sech fir en Job gemellt huet an esou Saachen."

Eng Kritik huet de CSV-Deputéierten awer:

"Sou ass et eis zum Beispill wichteg gewiescht, dass och déi ganz Fro behandelt gëtt, dass net nëmme Residente gefrot ginn, mee dass och d'Frontaliere mat agebonne ginn, well sech jo grad och an deem Zesummespill vu Residenten a Frontalieren de Probleem vun Diskriminatioun oder Rassismus kéint weisen an dat ass fir eis e klenge Manktem un där Etüd, well dat ass elo net virgesinn."

Wéi um Internetsite vun der Chamber präziséiert gëtt, sollen d'Deputéiert am Januar 2021 eng Lëscht mat de Froe kréien, fir hiren Avis kënnen ofzeginn, d'Etüd selwer soll dann Enn 2021 fäerdeg sinn.