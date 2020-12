Am Garer Quartier maachen also zanter en Dënschdeg zwou Patrulle vun enger privater Sécherheetsfirma owes hiren Tour.

Et ass eng Mesure, déi net onëmstridden ass. De Policeminister Henri Kox ass dogéint, seet d'Police eleng kéint fir Recht an Uerdnung suergen. Vill Awunner vun deem komplizéierte Quartier wäerten dës Sécherheetsleit awer wuel begréissen. Firwat? De Pierre Jans war bei engem besuergte Resident op Besuch fir erauszefannen, duerch wat dat Onsécherheetsgefill am Garer Quartier entsteet.

Den Dan Neuhengen wunnt zanter 10 Joer a sengem Appartement an der neier Avenue. Laang Zäit huet hie gären hei gewunnt.

Zanter 2 Joer hätt d'Situatioun sech awer däitlech verschlechtert. D'Drogen an d'Problemer ronderëm hätte sech am Quartier breetgemaach. Den Dan Neuhengen hat es genuch an huet d'Problemer a senger Strooss mat der Handykamera dokumentéiert an online gesat.

Nieft senge Reklamatiounen op de soziale Reseauen hat de Mann der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer och Bréiwer geschriwwen.

Den Dan Neuhengen begréisst déi nei Patrullen op der Gare, nohalteg wär dat senger Meenung no awer net. D'Drogekriminalitéit ass och gesellschaftleche Problem. Dem Dan Neuhengen no misst d'Politik elo wierklech un neie Léisunge schaffen. Virop misst se antizipéieren: verhënneren, dass Leit iwwerhaapt an d'Drogenofhängegkeet rutschen.