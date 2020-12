An enger Affär vun ë.a. Viol gouf zréckbehalen, dass dem Auteur säin Urteelsverméigen zum Zäitpunkt vun de Faite verännert war.

Virun deem Hannergrond gouf de Mann zu enger Prisongsstrof vu 6 Joer mat Sursis verurteelt an zum Bezuele vu Schuedenersatz, un d'Affer, an Héicht vu 5.000 €.

Dem Mann war virgehäit ginn, am Oktober 2018 zu Näerzeng e Meedche vun du 14 Joer vergewaltegt ze hunn.

Speziell un dëser Affär war, dass de Mann en intellektuellen Handicap huet; an deem Zesummenhank gouf déi Verännerung vum Urteelsverméige gesprach.

„Ech mengen, dass ee mat deem Urteel ka liewen! Ech muss awer natierlech nach Récksprooch huele mat mengem Client!“: Dat war déi 1. Reaktioun vun der Affekotin vum Beschëllegten nom Urteelssproch. Zur Strof sot d'Me Lynn Frank dat heiten:

„6 Joer, bon: Et stinn héich Strofen op deenen Infraktiounen, ech mengen, dat ass kloer. Sursis intégral ass dat, wourop mer higeschafft hunn. Et wär elo wierklech net am Interêt gewiescht, fir mäi Client, nach eng Kéier missen an de Prisong zréckzegoen, en vue vu sengem État de santé général, an ech mengen, dat war och gutt vum Expert soulevéiert ginn. An ech si frou, dass d'Geriicht dorop agaangen ass!“

Donieft war et dës Ausso zu de méi héije Justizfraise vun net grad 10.000 Euro:

„Wat natierlech e Batze Geld ass! Ech mengen, do musse mer elo kucken, dass mer dat Geld zesumme kréien. Déi 5.000 Euro, wat do d'Partie civile zougesprach kritt huet, dat ass och e Montant, dee ganz raisonnabel ass!“

D'Affekotin war awer ebe v.a. frou doriwwer, dass den integrale Sursis gesprach an eng Verännerung vum Urteelsverméigen zréckbehale gouf:

„Do huet de Ministère public sech jo och net opposéiert, d'Experte sinn do all an déi selwecht Richtung gaangen, dass mäi Mandant hei net ganz zourechnungsfäeg ass. An ech mengen, dass dat natierlech och eng Influenz drop hat, dass dee Sursis do geschwat ginn ass!“.