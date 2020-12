D'Feier war géint 2 Auer an enger Hal vun zwee Stäck op der Schepperkopp ausgebrach.

Wéinst ville Gasfläschen an der Hal an enger schlechter Waasserversuergung ass massiv Verstäerkung geruff ginn. Am Ganze waren 100 Pompjeeën aus 14 verschiddenen Zenteren am Asaz. Géint 2.40 Auer war d'Feier ënner Kontroll. Et konnt verhënnert ginn, datt de Brand op eng aner ugebauten Hal iwwergaangen ass.