Hei am Land sinn 11 verschidden PCR-Tester vu verschiddenen Firmen zougelooss. Dat äntwert d’Gesondheetsministesch Lenert op eng urgent parlamentaresch Fro vun den ADR-Deputéierte Kartheiser an Engelen.

Wat d'Feelerhaftegkeet vun de PCR-Tester ugeet, géifen all Resultater vun de Laboratoiren iwwerpréift, esou wéi dat an den ISO-Norme virgeschriwwen ass.

D'Direktioun vun der Santé kontrolléiert och all Dag d'Inzidenz vun de positiven Zuelen bei all Laboratoire fir eventuell, onerkläerten Ënnerscheeder tëscht de Laboen ze hannerfroen, schreift d'Ministesch. Kloer wier awer, dass e PCR-Test, obwuel et eng indirekt Method wier, eng fiabel ass, fir de Virus nozeweisen.

D’Paulette Lenert ënnersträicht och, dass all Lëtzebuerger Laboratoire, dee COVID-19-PCR-Tester mécht, un enger externer Qualitéitskontroll deelgeholl huet. Dat wier esou vun der WHO virgeschriwwen.

Déi éischt Tester, déi gemaach goufen, sinn och vun engem externe Laboratoire entweder an Däitschland oder an Holland iwwerpréift ginn.

