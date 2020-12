Grad op de Koppen am Norde vum Land ka bis zu 2 Zentimeter Schnéi falen, dat tëscht 17 a 6 Auer e Freideg, dat mellt Meteolux.

D'Temperature leien en Donneschdeg de ganzen Dag iwwer tëscht 0 a 4 Grad. D'Wolleke bréngen deels Reen oder Schnéireen mat. Am Éislek kann tëschenduerch och emol liichte Schnéi falen.

Och an der Nuecht op e Freideg bleift et fiicht an et kann am Norde vum Land mat weiderem Schnéireen respektiv Schnéi gerechent ginn.