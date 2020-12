Nieft dem Interview mat der Direktesch vun der Benevolat-Agence huet RTL zwou Persoune begleet, déi sech an hirer Fräizäit éierenamtlech engagéieren.

E Samschdeg war den internationalen Dag vum Benevolat. Deene Persounen, déi sech éierenamtlech fir d'Allgemengheet engagéieren. Si ënnerstëtzen déi Schwaach an der Gesellschaft, hëllefe Kranken, kämpfe fir de Klima- oder Déiereschutz. Anerer suerge fir e flott Sports- a Veräinsliewen.

D'Zoé Ast ass vu Beruff Schouljoffer. Zu Bouneweg huet si e 5. Schouljoer. Zenter 15 Joer ass si beim Roude Kräiz aktiv. Als Benevole ass si bei der Hondsstaffel vun der Croix-Rouge aktiv. Dëse Service funktionéiert ganz nom Prinzip vum Benevolat.

2 Mol d'Woch gëtt mam Hond trainéiert. Eng Trainingsunitéit dauert tëscht 3 a 4 Stonnen. E Samschdeg war d'Ekipp an enger Carrière um Briddel aktiv.

D'Rettungs-Hond-Staffel vum Roude Kräiz besteet aus 25 aktive Memberen an 22 Hënn.

D'Formatioun fir en Hond zum Rettungshond auszebilden dauert 2 Joer. Scho mat 2 Méint geet et lass. Wann och dann op eng spilleresch Manéier.

Nieft dem Roude Kräiz ass d'Benevolat och an de Veräiner vu Gemengen immens wichteg. Ewéi am Diddelenger Déierenasyl. D'Nicky Colling ass hei zanter bal 8 Joer benevole aktiv. Vu Beruff ass si Educatrice a schafft am Jonglënster Lycée. D'Aarbecht mat den Hënn erfëllt hiert Liewen.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Eng 10 Hënn a 15 Kaze mussen all Dag betreit ginn. Vum Fiddere bis hin zum Spadséiere goen. Wichteg ass, dass ee sech als Benevole Zäit hëlt.

Zanter 2017 zeechent d'Gemeng Diddeleng all Joer déi Éierenamtlech fir hiert Engagement iwwert ee Joer aus. Dëst Joer sinn et 25 Benevoller. Dorënner d'Nicky Colling.

Op elo d'Nicky Colling aus dem Déierenasyl vun Diddeleng oder d'Zoé Ast vun der Croix-Rouge-Hondsstaffel. Si representéieren all déi Benevole, déi sech éierenamtlech engagéieren.

D'Direktesch vun der Benevolat-Agence Danielle Merx am Interview