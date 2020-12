D'Lëtzebuerger Ekonomie wäert dëst Joer wéinst der Corona-Kris ëm 4 Prozent zeréckgaange sinn.

Dat huet de Statec a senger leschter Konjunkturnott festgehalen, déi e Donneschdeg publizéiert gouf. Domadder wäert d’Rezessioun dëst Joer manner schlëmm gewiescht sinn, ewéi nach am Fréijoer gefaart. Enn Abrëll war een nach vun engem Réckgang vu 6% ausgaangen. D'Lëtzebuerger Ekonomie hätt also resistéiert, méi op jidder Fall ewéi déi meescht aner Ekonomien an Europa, sou de Statec. De Chômage wier hei am Land moderat geklommen, mee géing bis an d’nächst Joer weider klammen.

Fir d'nächst Joer rechent de Statec elo mat enger manner staarker Reprise ewéi erwaart. Wéinst der aktueller zweeter Corona-Well ginn et awer grouss Ongewëssheet, sou datt d'Forschett grouss ass. Amplaz engem Plus vu 7%, kéinten et dem optimisteschen Zenario no d'nächst Joer just Plus 4% ginn. An engem alternativen Zenario géing d'Ekonomie awer d'nächst Joer souguer nach weider zeréckgoen, an zwar ëm 0,5%.

D'Hëllefsmesuren, déi Regierung an d'Chamber decidéiert hunn, an déi enger Baisse vun den Aktivitéiten entgéintwierke sollen, hätten iwwerdeems eng staark Verschlechterung vun de Staatsfinanze mat sech bruecht, sou nach de Statec.