Géint 10.30Auer war d'Unitéit ronderëm d'Kräizung vun der Côte d'Eich an der Grand-Rue present, fir hei e Sueconvoi ze schützen.

Géint 10.30Auer ware Spezialunitéite bei der Zentralbank an der Stad am Asaz an hu fir kuerz Zäit de Boulevard Royal op Héischt vun der Côte d’Eich gespaart. D’Operatioun war op e normale Convoi vu Geld zeréckzeféieren.

