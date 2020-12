Wéi d'Police mellt, gouf de 24. Oktober eng Persoun op enger Bensinsstatioun an der Stad e Fall vu Kierperverletzung.

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg, de 24. Oktober, koum et géint 1.15 zu engem Tëschefall um Terrain vun enger Bensinsstatioun an der Escher Strooss an der Stad. Eng Persoun gouf deemno vun e puer Onbekannten attackéiert. D'Täter sinn duerno geflücht. D'Affer koum blesséiert an d'Spidol.

D'Police sicht elo no der Identitéit vun den 3 Persounen op de Fotoen. Géint si besteet den dréngende Verdacht un der Dot bedeelegt gewiescht ze sinn. Sämtlech Informatioune si fir de Stater Policebüro um Nummer (+352) 244 40 1000 oder per Email op Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.