D'Moossnam, datt d'Loyere wéinst der Pandemie net dierfen an d'Luucht gesat ginn, gëtt verlängert, iwwert den 1. Januar eraus.

Déi parlamentaresch Logementskommissioun huet sech um Donneschdeg notamment mat engem Gesetzprojet vun der Regierung beschäftegt, dee virgesäit, datt déi Moossnam ëm 6 Méint soll verlängert ginn.

Et läit awer och nach eng Gesetzpropositioun um Dësch, an där eng Verlängerung vun 12 Méint gefuerdert gëtt.

Et soll awer wuel éischter an d'Richtung vun engem hallwe Joer goen, am Mee géif dann nach emol de Point gemaach ginn ob nach eng weider Verlängerung néideg ass.