Mam Homeoffice sinn och d’Attacken op d’Cybersécherheet geklommen.

Mir hu bei Post Lëtzebuerg nogefrot, op wat een oppasse soll.

Ronn 60 Leit schaffe bei der Post am Beräich vun der Cybersécherheet. Zanter dem Fréijoer, wéi den Teletravail zougeholl huet, ass eng däitlech Hausse vun de Cyberattacke bemierkt ginn.

De Pierre Zimmer, Direkter Cybersécherheet vun der Post: "D’Hacker wëssen, dass méi Leit méi doheem schaffen an si adaptéieren hir Attacken op déi Leit déi doheem sinn. Si wëssen, dass d’Leit da méi mat Mail kommunizéieren an dowéinst kréien d’Leit zum Beispill och op de professionelle Maschinnen zum Beispill Phishing-Mailen."

Bei esou Mailen gëtt eng Säit, déi ee kennt, simuléiert, mam But, dass d’Persoun op de Link an der Mail klickt an op der gefälschter Säit dann Log-In-Date benotzt: "Am Fong kënnen d’Leit direkt erausfannen, wann et sech ëm eng Phishing-Mail handelt, andeems si mat der Mail iwwert de Link ginn. Da gesäit een nämlech, wou de Link hiféiert an et mierkt een, dass et kee bekannte Site ass, sou wéi d’Mail et wëll gleewe loossen."

Wien esou Maile kritt, kann se un cybersos@post.lu schécken. Déi gefälschte Sitte ginn da blockéiert.

Fir Cyberattacken ze detektéieren huet d’Post awer och eegen Instrumenter: "Hei iwwerwaache mir den internen Oflaf op de Systemer. Gesi mer do Ofleef, Comportementer, déi net déi sinn, déi mer am Alldag gesinn? Da maache mer eng Korrelatioun mat Intelligence Artificielle an da kréie mer reell Attacken."

Da kënnen entweder Roboter oder d’Mataarbechter vun der Ekipp géint d’Attacke virgoen.

Mam Teletravail sinn och vill méi heefeg elektronesch Ënnerschrëfte benotzt ginn. Heibäi muss een awer oppassen. Déi virtuell Ënnerschrëft kann nämlech nëmme verifizéiert ginn, wann een am Internet-Reseau ass: "Dat heescht, soubal een en Dokument, dat elektronesch ënnerschriwwen ass, erausdréckt, an dat Digitaalt géing zerstéiert ginn, dann hätt een och keen Originaalt méi. Eng elektronesch Ënnerschrëft ass ganz praktesch, mee et muss een d’Original ëmmer um Computer halen."

Op engem Dokument sollen all d’Ënnerschrëften op Pabeier gemaach ginn oder all elektronesch, dat ass déi gëlle Reegel.

De Pierre Zimmer réit och nach, Kopië vun all den Donnéeën ze maachen an dës op engem externen Disque ze späicheren. Cyberattacken, bei deenen all d’Daten fort sinn, wieren nämlech déi, déi am meeschte wéi dinn.