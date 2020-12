De Pensiounsfong géif a Firmen investéieren, déi de Klimawandel unheizen an inkompatibel mat der Politik vun der Regierung wieren, sou de Marc Baum.

Mam Pensiounsfong, mä och mam Zukunftsfong gi riseg Investitioune gemaach, déi zum Deel an Aktivitéite fléissen, déi d’Ëmwelt zerstéieren, Mënscherechter verletzen an zu sozialer Ausbeutung féieren. Et gëtt héich Zäit, datt d’Chamber sech deem Sujet seriö unhëlt. Dat huet den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum en Donneschdeg an der Chamber an enger Interventioun betount.

De Pensiounsfong géif a Firmen investéieren, déi de Klimawandel unheizen an inkompatibel mat der Politik vun der Regierung wieren, huet de Marc Baum kritiséiert. Hien huet vun Inkoherenz geschwat an e Beispill genannt: D'Regierung wier géint d'Nuklearenergie, d'staatlech Fonge géifen awer an dee Secteur investéieren.

Donieft war et d'Kritik vun déi Lénk, datt et keng Harmoniséierung tëscht béide Fonge gëtt. Den Zukunftspak investéiert a 25 Entreprisen, déi beim Pensiounsfong op der schwaarzer Lëscht stinn.

Am Kader vun der Debatt en Donneschdeg an der Chamber huet d'Ëmweltorganisatioun Greenpeace d'Deputéiert virun der Entrée vum Cercle Cité opgefuerdert, sech fir en nohaltege Pensiounsfong anzesetzen.