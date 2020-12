E Freideg um 15 Auer maachen de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg.

E Freideg kënnt de Regierungsrot zesummen, duerno géint 15 Auer informéieren de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert iwwert d'Aarbechte vun der Regierung.

Wéi gewinnt kënnt Dir d'Pressekonferenz am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.