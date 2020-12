An iwwert der Hallschent vun de Fäll gouf et nëmmen een eenzele Fall an enger Klass. An deem Zenario geet de Rescht vun der Klass jo weider an d’Schoul.

An engem Lycée goufe ganz vill Fäll iwwert verschidde Klassen, am Ganzen 13, hei schwätzt den Educatiounsministère vun engem Zenario 4.

Am Secondaire goufen et liicht méi Fäll, wéi am Fondamentale an de Kompetenzzenter goufen et am Ganzen 8 Fäll.

Allgemeng wier d’Zuel vu Fäll stabel bliwwe par Rapport zu der Woch virdrun, esou den Educatiounsministère.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

COVID-19: Évolution de la situation dans les écoles luxembourgeoises entre le 23 et le 29 novembre 2020 (3.12.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental / primaire et secondaire public et privé situés sur le territoire du Luxembourg.

Dans la semaine du 23 novembre au 29 novembre 2020:

426 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans les écoles et lycées publics et privés et dans les centres de compétences (scénario 1 : élève ou enseignant infecté à l'extérieur de l'école sans qu'il n'y ait eu une propagation du virus à l'école).

162 cas correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans les écoles et lycées publics et privés et dans un centre de compétences (scénario 2 : maximum deux cas positifs dans une classe avec une source d'infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).

99 cas positifs de type scénario 3 ont été relevés dans les écoles et lycées publics et privés (scénario 3 : trois à cinq cas positifs dans une classe).

Au cours de la période considérée, la situation dans un lycée a évolué vers un scénario 4. Ce scénario 4 a été déclenché par 13 nouveaux cas positifs au cours de la semaine du 23 au 29 novembre 2020.

De manière générale, on constate que le nombre de cas positifs reste relativement stable.

Le détail de la situation entre le 23 novembre 2020 et le 29 novembre 2020 est résumé dans le communiqué ci-après.