Et war géint 19.25 Auer, wéi an der rue de l'usine eng Persoun ugestouss gouf. D'Pompjeeë vu Rëmeleng an d'Diddelenger Ambulanz waren am Asaz.

Kuerz virun 18 Auer en Donneschdeg, sinn dann op der Nationalstrooss 31, tëscht Léiweng a Beetebuerg 2 Autoen anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vu Beetebuerg waren op d'Plaz geruff ginn.