RTL-Informatiounen no lafen d'Preparatioune fir Impfzenteren zu Esch, an der Stad an zu Ettelbréck op Héichtouren.

Onsen Informatiounen no gëtt d'Gebai, fir en zukünftegen Impfzenter an de Lokalitéite vun der Uni um Esch Belval aktuell fäerdeggestallt. Et handelt sech dobäi ëm de Bâtiment Laboratoire aile-Nord. Fréistens de 15. Dezember kéint hei wuel ugefaange ginn den Impfzenter opzeriichten. D'Santé géif dann dofir de Rez-de-chaussée an den 1. Stack vum Gebai zur Verfügung gestallt kréien.

Virun der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg waren um Freideg de Moien iwwerdeems scho Camionen vun der Arméi a Containeren ze gesinn.

Och zu Ettelbréck soll en Impfzenter kommen, onsen Informatiounen no kéim deen an d’Sportshal vum Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. D’Däichhal gëtt net geholl, well d’Impfcampagne viraussiichtlech puer Méint wäert daueren.

De Premier Xavier Bettel an d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert informéieren e Freideg de Mëtten um 15 Auer de Public iwwert d’Aarbechten de Moien am Regierungsrot. Méiglecherweis ginn et Erklärungen iwwert d’national Impfstrategie vun der Regierung. Spéitstens Enn vun Dezember soll d’europäesch Agence fir Medikamenter eng Evaluatioun fir d’Vaccinen vu Moderna a Pfizer/Biontech liwweren.

Eng gutt Woch nodeems déi nei Covid-Restriktiounen – de liichte Lockdown – a Kraaft getruede sinn ass nach net gewosst, wéi et nom 15. Dezember weidergeet. Et ass nach net gewosst, ob d’Regierung haut nei Restriktiounen oder am Géigendeel manner Mesuren iwwert deen Datum eraus decidéiert.

D’Regierung huet puer Zuelen am Bléck, mä haaptsächlech geet et hir aktuell drëms d’Fonctionnement vum Spidolswiesen ze garantéieren. De leschten Zuelen no waren en Donneschdeg 201 Persoune mam Covid hospitaliséiert (also 9 manner ewéi den Dag virdrun). 41 Covidpatienten sinn op der Intensivstatioun. Op eng Woch gekuckt gouf et eng liicht Baisse vun den Hospitalisatiounen. D’Zuel vun neien Infektiounen ass op eng Woch gekuckt och liicht zeréckgaangen, d’Réckstänn vum Virus an de Kläranlagen bleift op engem héije Niveau stabel. Déi lescht Zuelen ginn hei op Enn November zeréck.

Mir iwwerdroen d’Pressekonferenz vum Premier a vun der Gesondheetsministesch Live op der Tëlee an op rtl.lu.