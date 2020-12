Am Bankesecteur rumouert et jo ënnert de Gewerkschaften. LCGB an OGBL hate rezent der ALEBA reprochéiert, een op "cavalier seul" ze maachen.

D'Bankegewerkschaft Aleba reagéiert de Freideg de Moien an engem Communiqué a schwätzt vu villem Kaméidi fir näischt. Déi aner zwee Syndikater hätte mat hiren Accusatiounen net Recht, steet do ze liesen, ouni weider Prezisiounen. Op alle Fal sollt keng Energie verschwent ginn, fir d'Aleba ze attackéieren, déi sech fir d'Interessie vun de Salariéen am Secteur géing asetzen. D'Bankegewerkschaft erwaart vun OGBL an LCGB, datt hir Vertrieder den 9. Dezember an der Reunioun Presenz weisen, wa mat der Bankenassociatioun ABBL iwwer den neie Kollektivvertrag debattéiert gëtt. Do virdrun invitéiert d'Aleba déi zwou aner Gewerkschaften op eng Preparatiounsreunioun de 7. Dezember.