An der Stad ass et rezent ëmmer nees zu Iwwerfäll komm, bei deenen déi Onéierlech et op wäertvoll Aueren ofgesinn haten.

Den 3. Dezember gouf e Mann géint 14.10 Auer am Park Pescatore vun zwee jonke Männer ugeschwat a gefrot, ob hien eng Foto vun deenen zwee kéint maachen. Wéi de Mann méi spéit a Richtung Kierchbierg gaangen ass, hu si hien op de Buedem gerappt. D'Täter hunn de Mann festgehalen, woubäi dëse sech liicht blesséiert huet, a sinn du geflücht. Wéi sech méi spéit erausgestallt huet, haten déi zwee Männer dem Mann d'Auer vum Handgelenk gerappt, ouni datt hien dat bemierkt hat. D'Ermëttlunge vun der Police lafen.



Änlech Déifställ, bei deene virun allem deier Auere geklaut goufen, kommen a leschter Zäit méi heefeg vir, dëst virum allem um Gebitt vun der Stad, sou d'Police an hirem Bulletin. Wéi ginn d'Täter vir? D'Täter notzen ee vermeintlech harmlose Virwand, fir den Affer méi no ze kommen (ëm eng Foto froen, nom Wee froen). Duerno ginn dann d'Täter opdränglech, fir d'Auer vum Affer ze klauen. Wat maachen? Wichteg:



-Op Persounen am direkten Ëmfeld oppassen, déi ee méiglecherweis beobachten. - Wa friem Persounen engem méi nokommen, op Wäertgéigestänn oppassen an haart no Hëllef ruffen, aner Passanten op sech opmierksam maachen. - Wann ee sech bedrängt fillt oder verfollegt fillt, Hëllef brauch oder Affer vun enger Strofdot gouf: Net zécken an direkt den Noutruff 113 kontaktéieren. Et ass wichteg, datt d'Police séi informéiert gëtt, fir datt direkt ka reagéiert ginn.