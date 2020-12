Dag fir Dag gëtt sech op ville Plazen am Land vill Méi gemaach, eeler Mat-Mënschen ze betreien, resp. hinnen en Doheem ze bidden, och a Covid-Zäiten.

Zanter engem Joer gëtt et zu Esch Sauer eng Struktur vum Roude Kräiz, wou et em betreit Wunne geet. Eeler Leit wunnen hei zesummen ënnert engem Dach an d'Haaptzil ass et, hinnen hier Autonomie sou laang wéi méiglech ze loossen.

Dëst sinn d'Madamm Majerus an d'Madamm Zeimen. Béid Damme sinn zanter dësem Joer an der Residenz "Laanscht d'Sauer" zu Esch Sauer doheem. Bei dëser Struktur handelt et sech em eng Institutioun déi betreit Wunnen ubitt.

© Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé) © Christophe Hochard (Télé)

22 Persoune liewen ablécklech hei am Haus vum Roude Kräiz. D'Altersmoyenne léit bei 76 Joer. Et si méi Dammen ewéi Hären hei am Haus. Wichteg ass et, dass d'Bewunner hier Autonomie behalen.

Ënnen am Dall bei der Sauer steet d'Haus. Freier war et en Hotel. Ergotherapeuten, Kiné'en an ënnert anerem Infirmièrë schaffen an dëser Struktur fir eeler Leit. Dëst Heem cibléiert bestëmmte Persounen.

Tëscht 2.030 an 2.200 Euro kascht en Zëmmer pro Persoun. Zu Veianen wäert an 2 bis 3 Joer och eng "Betreit Wunne Struktur" vun der Croix-Rouge entstoen.