E Freideg den Owend géint 18.15 Auer koum et zu Péiteng an der Avenue de l'Europe, am Rond-point beim Lycée, zu engem Accident mat 2 Gefierer.

Béid Chauffere sinn aus dem Auto geklommen an et koum zu enger verbaler Ausenanersetzung. Am Laf vum Sträit huet ee vun de Männer sech an deem aner Mann säin Auto gesat an huet probéiert, fortzefueren.

Fir dat ze verhënneren, huet de Besëtzer vun deem Auto sech virdru gestallt. Nawell ass deen aner fortgefuer an de Besëtzer vum Auto ass op de Capot gefall a konnt sech nach e puer Meter wäit um Won unhalen.

An dësem Zesummenhang sicht d'Police elo no Zeien. All d'Informatioune si fir d'Police vun Déifferdeng ënnert der Nummer (+352) 244 53 1000 oder per Mail un Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.

Alkohol um Steier

Zu Fréiseng an zu Esch huet d'Police e Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg Automobilisten ugehalen, déi sech opfälleg verhalen hunn a bei deenen ze vill Alkohol am Blutt festgestallt gouf. De Führerschäin war 2 Mol fort, beim Auto zu Esch war nach e Bäifuerer dobäi, deen och ze vill gedronk hat a sech doriwwer eraus verbal mat de Polizisten ugeluecht huet, hie koum an d'Ausniichterungszell a krut Plainte wéinst Beamtebeleidegung gemaach.