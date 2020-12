Hannergrond ass d'Decisioun vum Stater Schäfferot, eng privat Sécherheetsfirma op der Gare an an der Uewerstad patrulléieren ze loossen.

D'Gewerkschaft vun de Gemengebeamten, FGFC-ASAM, begréisst an engem Communiqué e Samschdeg de Mëtteg d'Propositioun vum grénge Policeminister Kox, d'Agents municipaux ze forméieren, fir am Ordre public z'agéieren. An engem Interview am Tageblatt hat den Henri Kox dëst an d'Gespréich bruecht.

Hannergrond ass d'Decisioun vum Stater Schäfferot, eng privat Sécherheetsfirma op der Gare an an der Uewerstad patrulléieren ze loossen.

An den Aen vum Policeminister ass dat net legal. Och de President vun der Policegewerkschaft, SNPGL, de Pascal Ricquier, sot rezent an engem RTL-Interview, et wier méi sënnvoll, op Pecherte wéi op e private Sécherheetsdéngscht zréckzegräifen.

Am Tageblatt seet den Henri Kox, hie géif sech an den nächsten Deeg mat der Inneministesch Taina Bofferding iwwert eng Erweiderung vun de Kompetenze vun den Agents municipaux austauschen.