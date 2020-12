Eng Äntwert op dës Fro wëllen d’CSV-Deputéiert Laurent Mosar a Gilles Roth an enger dréngender parlamentarescher Fro kréien.

Hunn d’Spuerkeess an déi staatlech Investitiounsbank SNCI wëlles, hir Parten a verschiddenen Entreprisen, dorënner Paul Wurth, ze verkafen? Dat wëllen d’CSV-Deputéiert Laurent Mosar a Gilles Roth an enger dréngender parlamentarescher Fro vun de Finanz- a Wirtschaftsministere Gramegna a Fayot wëssen.

Den zwee Deputéierte wieren deementspriechend Informatiounen zougedroe ginn a si froen deemno eng Confirmatioun an Detailer iwwert méiglech Verkeef an och iwwert d’Investitiounspolitik vum Lëtzebuerger Staat an den Etablissements Publics.