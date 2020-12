À cette occasion, les quatre ministères porteurs du PAN - SAS, en l’occurrence le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, soulignent l’importance de promouvoir une approche positive de la sexualité et de poursuivre la sensibilisation à la santé affective et sexuelle selon les définitions de l’OMS.

«Let’s Talk about Sex!»: un guide de 120 pages pour aider les professionnel-le-s à aborder la sexualité avec les jeunes

La jeunesse est une période où la sexualité joue un grand rôle et suscite beaucoup de questions. Afin d’aider les professionnel-le-s travaillant avec les jeunes à aborder ces questions, un groupe de travail a initié l’élaboration d’un nouveau matériel pédagogique. Sous la coordination de la Direction de la santé, les quatre ministères porteurs du PAN - SAS, le Planning familial, le Cesas, le Centre LGBTIQ+ Cigale, la HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise et l’Association des parents d’enfants mentalement handicapés (APEMH), acteurs reconnus du terrain, ont amené leur expérience en matière de sexualité des jeunes. Le classeur de 120 pages édité en langue allemande, française et anglaise contient 44 fiches théoriques, illustrées ludiquement, complétées par des références et un répertoire d’acteurs en matière de santé affective et sexuelle au Luxembourg.

«Let’s Talk about Sex!» promeut une approche holistique et positive de la sexualité et donne au personnel psycho-socio-éducatif et aux enseignant-e-s les moyens de soutenir et d’accompagner les jeunes à la recherche d’une vie affective et sexuelle autonome, positive et respectueuse des autres. Ce guide fournit une base d’informations validée, neutre et cohérente, de sorte à ce que chaque adulte amené à traiter ce sujet avec les jeunes puisse y trouver des réponses adéquates, précises et correctes. Ainsi nous espérons que ce guide aidera tout un chacun à dépasser ses incertitudes voire peurs pour aborder certains thèmes.

La publication de ce guide sera complétée par des formations portant sur ces différents sujets à organiser dans le courant de l’année 2021. Elles seront assurées par le pool des formateurs du Centre national de référence sur la promotion de la santé affective et sexuelle (Cesas), dont l’une des missions est la formation de multiplicateur-trice-s. L’élaboration de fiches didactiques est prévue à moyen terme.

Le nouveau guide «Let’s Talk about Sex!» peut être commandé via: letstalkaboutsex@cesas.lu.

Du 7 au 11 décembre: deuxième Semaine de la sensibilisation à la santé affective et sexuelle

La promotion de la santé affective et sexuelle à travers l’information, la formation et la sensibilisation est une mission que le Cesas accomplit en étroite collaboration et coopération avec un réseau d’organisations actives en matière de santé affective et sexuelle. Pour cette deuxième édition de la Semaine de la sensibilisation à la santé affective et sexuelle, du 7 au 11 décembre 2020, le Cesas a réuni 19 structures partenaires[2] pour proposer en tout 22 événements (ateliers, conférences, table-ronde, échange, formation, consultation, publication et spectacle).

Les manifestations – organisées à titre gratuit – s’adressent au grand public et/ou aux professionnel-le-s. Le programme de cette semaine de sensibilisation à la santé affective et sexuelle s’intéresse à des domaines aussi divers que l’enfance, la jeunesse, la violence, le handicap, l’éducation sexuelle et affective, les droits sexuels, la thématique LGBTQI+ et le genre.

À cause de la situation sanitaire, la quasi-totalité du programme aura lieu en ligne, quelques activités sont reportées à 2021.

Programme détaillé et inscriptions aux événements de la 2e Semaine santé affective et sexuelle: www.cesas.lu.