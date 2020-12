D'ADR läit falsch, datt de Bëschkierfecht tëscht Keel a Schëffleng illegal wier, wëll déi néideg Autorisatioune viru Joren net ugefrot gi wieren.

Esou Rumeuren hat den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser héieren an duerfir der Ministesch Carole Dieschbourg eng parlentaresch Fro gestallt.

Dat stëmmt net, seet d'Ëmweltministesch: effektiv géif de Keeler Bëschkierfecht an enger Natura2000-Zon leien, mee net an engem nationalen Schutzgebitt.

Fir de Kierfecht an der Natur z'amenagéieren, wier der Ministesch no just e Bëschwee ugeluecht ginn. Dës Aarbechte wieren 2013 iwwert dat deemolegt Naturschutzgesetz erlaabt ginn.

Eng Impakt-Etüd wier net néideg gewiescht an et wieren och keng Irregularitéite festgestallt ginn, sou d'Carole Dieschbourg.