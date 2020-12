Trotz vill Kritik hunn d'CSV an d'Piraten den Text matgestëmmt, déi Lénk hu sech enthalen. Eenzeg d'Adr huet komplett dogéint gestëmmt.

De Klimaschutz kritt e gesetzleche Kader. Den entspriechende Gesetzprojet, deen net grad virun engem Joer vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg deposéiert gouf, krut en Dënschdeg an der Chamber 54 Jo-Stëmmen, bei véier Nee-Stëmmen an zwou Abstentiounen. De Projet ass domat ugeholl. D'CSV an d'Piraten hunn de Gesetzprojet och guttgeheescht, trotz vill Kritik. Déi Lénk hu sech enthalen, well de Projet net wäit genuch géif goen.

Virop d'CSV an déi Lénk hu bemängelt, dass fir déi verschidden Industrie- a Wirtschaftssecteure keng konkret Ziler fixéiert wären. Dem David Wagner vun déi Lénk no ass dat, well d'Regierungskoalitioun sech net géif eens ginn. De Paul Galles vun der CSV huet bedauert, dass d'Fro vum Wuesstem an dësem Text net traitéiert gëtt.

D'ADR huet mat Nee gestëmmt. Hire frëschgebakenen Deputéierte Fred Keup huet vu grénger Ideologie geschwat, den Discours iwwer de Klimawandel a Fro gestallt an deenen anere Parteie reprochéiert, de Leit bewosst Angscht ze maachen.

Mat dësem Gesetzprojet soll Klimaschutz bedriwwe ginn no de Critèrë vum Paräisser Accord. Et schaaft gesetzlech Piliere fir d'Ëmsetzung vum nationale Klima- an Energieplang an en neie Fong fir déi Zwecker. D'Wëssenschaft soll de Klimaschutz zu Lëtzebuerg guidéieren. Zwou nei Institutioune gi geschaaft. Eng Plattform fir den liewegen Austausch tëscht de bedeelegten Acteuren aus ënnert anerem Wirtschaft an Naturschutz, grad ewéi een Observatoire.

De Mouvement Ecologique hat dëse Gesetzprojet an engem Avis scho massiv kritiséiert. Et wär just nach en ausgehielegten Text deen dem Eescht vun der Situatioun net géif Rechnung droen.