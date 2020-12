Zu Déifferdeng an der rue Emile Mark koum et um Mëttwoch de Moien zu engem schroen Aarbechtsaccident, bei deem 3 Persoune schwéier blesséiert goufen.

Bei Montageaarbechten an enger Hal huet sech aus bis elo ongekläerter Ursaach eng Putter geléist, déi vun engem Kran gehale gouf. Doduerch ass eng Mauer zesummegefall an 2 Aarbechter sinn ongeféier 7 Meter an d'Déift gefall, woubäi se schwéier blesséier goufen. En drëtten Aarbechter, deen och uewenaus um schaffe war, gouf net weider verwonnt.

Duerch d'Mauer déi agefall ass, gouf e weideren Aarbechter schro blesséiert. All déi blesséiert Persoune goufen nach op der Plaz behandelt, éier se an d'Spidol koumen.

Souwuel d'Police, wéi och d'ITM goufen op d'Plaz geruff.