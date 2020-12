Wéi de Statec mellt, louch den Inflatiounstaux am November bei 0,4%. Eng Indextranche dierft net virun Enn 2021 erfalen, wann déi aktuell Tendenz unhält.

Bedéngt ass dëse Mouvement no ënne vun der Präisdeierecht duerch d'Pëtrolspräisser, déi de leschte Mount ëm 1,2% zeréckgaange sinn. Par Rapport zum Oktober hunn d'Chaufferen op der Pompel z.B. missten 4% manner fir Super-Bensinn bezuelen.

PDF: De Pressecommuniqué vum Statec

Och d'Präisser fir Reesen a Vakanze sinn ëm bal 9% erofgaangen.

An d'Luucht gaangen sinn am Index-Wuerekuerf iwwerdeem d'Liewensmëttel-Präisser: am Verglach mam Februar, genee virum Covid-Lockdown also, sinn dës Präisser ëm 1,3% an d'Luucht gaangen.

