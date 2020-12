Net ganz eng Millioun Euro sinn dëst Joer beim Télévie erakomm...

Och wann et dëst Joer vill Problemer goufen, fir d’Emissioun op d’Been ze stellen, war d'Emissioun ausfale loossen awer keng Optioun. D’Suen, déi beim Télévie era kommen, sinn nämlech essentiell wichteg bei der Lutte géint de Kriibs. All Joer ginn och Labos-Bluse vum Télévie verdeelt, dat un Laboen a Leit, déi un der Recherche géint de Kriibs, am Numm vum Télévie schaffen.

Et ass e symbolescht Zeechen. Den FNRS (de Fonds de la Recherche scientifique) iwwerreecht all Joer Televies-Blusen u Fuerscher, déi bei der Lutte géint de Kriibs hëllefen. Normalerweis geschitt dat bei enger grousser Zeremonie zu Bréissel, ma wéinst der aktueller Situatioun hunn d’Kolleege vun RTL/TVI decidéiert, selwer op Lëtzebuerg ze kommen, fir se ze iwwerreechen.

Och wann et déi éischte Kéier ass, dass d’Fuerscher zu Lëtzebuerg am LIH Schiertecher kréien, bedeit dat net, dass si virdrun net un der Recherche géint de Kriibs geschafft hunn. Ëmmerhi fléisst all Cent, dee bei eis beim Télévie era kënnt, och an d’Recherche hei zu Lëtzebuerg.

Et ass scho vill an der Lutte géint de Kriibs geschitt, ma fir vill Kriibszorte ginn et nach ëmmer net déi richteg Medikamenter, déi wierklech heele kënnen. Mat der Hëllef vum Télévie kann d’Fuerschung awer ëmmer weider goen a virun allem ëmmer besser ginn.

An och Dir kënnt en Deel vum Télévie ginn. Dat ganzt Joer iwwer kënnt dir en Don fir den Télévie maachen. De nächste groussen Télévie-Dag ass d’nächst Joer, de 24. Abrëll – an dat ass dann och schonn den 20. Anniversaire.